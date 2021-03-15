Ростов-на-Дону, , 16:12 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП 17-летней пассажирки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 15 марта.

По информации, которой располагают следователи, утром 13 марта 26-летний житель Таганрога в пьяном состоянии сел за руль Ford Focus. По дороге из села Покровское в сторону Таганрога он превысил скорость движения, в результате чего иномарка съехала с трассы и опрокинулась. От полученных травм скончалась 17-летняя пассажирка. Водитель после ДТП скрылся.

После задержания стало известно, что ранее таганрожец привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он взят под стражу.