Астрахань, , 16:11 — REGNUM В Астраханской области задержан начальник региональной таможни, сообщил 15 марта «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По неподтверждённым данным, начальник Астраханской таможни фигурирует в деле о превышении должностных полномочий. Предположительно, его подозревают в создании особых условиях для отдельных бизнесменов при оплате пошлин.

Начальником Астраханской таможни является генерал-майор таможенной службы Ильдар Саидов. Он был назначен на эту должность в конце января 2017 года.