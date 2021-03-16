Минск, , 04:37 — REGNUM По мнению бежавшего из Белоруссии бывшего члена лукашенковской команды Павла Латушко, Запад не дорабатывает в качестве и количестве антибелорусских санкций. Чего бы хотелось прозападным оппозиционерам белорусского президента Александра Лукашенко и почему их надежды вряд ли осуществимы, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Павел Латушко Gov.by

Поводов для того, чтобы применить к Минску гораздо более жесткие санкции, чем были введены до сих пор Западом, уже накопилось предостаточно. Но все эти поводы послужили для произнесения «ужасно грозных» слов и мало затронули экономические сферы. Особенно аккуратно западные санкции обошли столь важный для Лукашенко вопрос торговли нефтепродуктами, еще бы, ведь там находятся интересы не страдающих оппозиционеров, а серьезных западных фирм.

Так что меры по подавлению широкого недовольства, которые применил Лукашенко, перейдя во многих случаях все приемлемые грани, оказались для условно возмутившегося до глубины души Запада вполне приемлемыми. А оппозиционеров те страны ЕС, в которые удалились белорусские возмутители спокойствия, придержат до следующего раза. Читайте статью Сергея Артёменко «Литва выдаст Тихановскую не раньше, чем Лукашенко выдаст Бакиева»,