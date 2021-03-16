Вильнюс, 16 марта, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Внезапное для многих наблюдателей потепление польско-китайских дипломатических отношений было воспринято в Литве как шанс поправить собственные дела, продав подороже собственную антикитайскую непримиримость. О том, как разворачивалась история этого вопроса, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Во времена, последовавшие сразу за распадом СССР, Польша и Литва относились друг к другу с большой степенью подозрительности. В последние годы эта подозрительность была, казалось бы, преодолена, но нынешний курс Литвы на сознательное ухудшение отношений с Китаем может вновь развести две соседствующие страны по разные стороны барьера.

Похоже, что на это готова пойти в первую очередь Литва, которая стремится занять место Польши в качестве европейского бастиона США. Действительно, смена власти в Вашингтоне и усиление американо-китайского противостояния, казалось бы, дают Литве такой шанс. Чего же не достает Польше, чтобы обрести чаемую самостоятельность в вопросах международной дружбы? Читайте статью Станислава Стремидловского «Литва хочет отобрать у Польши статус непотопляемого американского авианосца».