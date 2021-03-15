Нейпьидо, , 16:06 — REGNUM Число погибших в ходе протестов в Мьянме достигло 71, сообщает 15 марта The Irrawaddy.

В общей сложности погибших с начала протестов в Мьянме, то есть с начала марта, насчитывается 167.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о 38 погибших в ходе протестов, которые прошли на территории Мьянмы накануне, 14 марта.

Участники протестов выражают своё несогласие с военным переворотом в республике, произошедшим 1 февраля 2021 года. Только за первую неделю протестов в Мьянме погибли 67 человек.

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