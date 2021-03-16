Киев, , 02:00 — REGNUM В то время, когда на Украине возлагают такие большие надежды на приватизацию госсобственности, президент этой страны решился на смелый шаг по национализации настоящего нефтепровода. Впрочем, важно в данном случае, чей это нефтепровод. Зачем президент Владимир Зеленский начал национализировать, разбирался обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Нефтепровод «Самара — Западное направление», созданный еще в советские времена как элемент системы нефтепроводов «Дружба», частью своей проходит по территории Украины. Эта часть, находившаяся под управлением компании «ПрикарпатЗахидтранс» так понравилась президенту Зеленскому, что тот решил ее забрать в пользу государства. Впрочем, «понравилась» тут скорее можно заменить «понадобилась», ведь владельца украинского куска нефтепровода, Анатолия Шефера некоторые высокопоставленные лица на Украине подозревают в дружбе с украинским возмутителем спокойствия, одним из лидеров оппозиции Виктором Медведчуком.

К несчастью для Зеленского, решение об отъеме «подозрительного» нефтепровода было состряпано так быстро и содержало столько юридических нелепостей, что стало возможным поводом для крупных неприятностей, подстерегающих украинские власти. Читайте статью Андрея Ганжи «"ПрикарпатЗахидтранс» как смелость, безграмотность и прецедент».