Джакарта, , 16:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что не собирается занимать пост президента страны третий срок, сообщает CNN Indonesia.

Глава государства подчеркнул, что по-прежнему будет соблюдать Конституцию 1945 года, которая регулирует срок полномочий президента.

«Я подчеркиваю, что у меня нет такого намерения. Я не заинтересован в том, чтобы занимать пост президента третий срок. Конституция предусматривает два срока», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо напомнил, что во время пандемии все стороны должны были предотвратить любые волнения.

Напомним, президент и вице-президент Индонезии избираются сроком на пять лет, после чего они могут быть переизбраны только один раз. Президент Индонезии Джоко Видодо был избран на должность главы государства в октябре 2014 года и переизбран в 2019 году.

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