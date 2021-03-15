Мадрид, , 16:03 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продлил контракт с клубом на один год. Об этом 15 марта сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что в ближайшее время «Реал» сделает официальное объявление. Предыдущий контракт клуба с 35-летним хорватским футболистом было рассчитано до июня 2021 года.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов. В 2018 году он был признан лучшим футболистом мира и получил «Золотой мяч».

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