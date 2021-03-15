Палласовский район, Волгоградская область, , 16:11 — REGNUM В служебном подлоге уличён 54-летний глава одного из сельских поселений Палласовского района Волгоградской области. Мужчина фиктивно трудоустроил водителя на служебный автомобиль и перечислял его зарплату разнорабочему, сообщили ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, глава села с марта 2020 года использовал служебный автомобиль в личное время. В качестве водителя на работу был якобы принят директор местного дома культуры. По фиктивному трудовому договору утверждались путевые листы, которые оплачивались в бухгалтерии администрации. Заработную плату выплачивали разнорабочему, выполнявшему поручения по текущему обслуживанию здания сельсовета.

В отношении главы поселения возбуждено уголовное дело. Основанием послужили материалы, представленные оперативниками региональных управлений ФСБ и МВД.