Москва, , 16:08 — REGNUM Возможность воспользоваться услугами суррогатного материнства могут оставить для семейных пар из граждан России, которые не могут завести детей. Об этом 15 марта сообщил депутат Государственной думы РФ Николай Земцов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Думаю, будет разделение для наших пар, которые решат этим воспользоваться. Как последний шанс это может быть оставлено. Та часть медицины, которая работает на пары, которые хотят завести детей и не могут, она останется», — сказал Земцов.

При этом для иностранных граждан возможность пользоваться услугами суррогатного материнства в России и вывозить рожденных здесь детей за границу будет закрыта, пообещал депутат Госдумы РФ.