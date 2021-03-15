Екатеринбург, 15 марта 2021, 16:24 — REGNUM Жители Екатеринбурга выбрали эскизный проект благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.
Большинство голосов в ходе онлайн-опроса получил проект авторства ОАО «Челябтяжмашпроект». Общественное обсуждение будущего благоустройства продлится до 23 марта 2021 года.
«Собачий парк» (так называют его горожане) намерены реконструировать из-за сезонного пересыхания и переполнения водоемов. В рамках реконструкции планируется изменить сеть тропинок, добавить освещение, озеленить рекреационное пространство и благоустроить зелёную зону.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Екатеринбурге реконструируют парки в микрорайонах Солнечный и Академический
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