Москва, 16 марта, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Раздоры, которые терзают российскую элиту, не только ослабляют ее позицию на международной арене, но и представляют опасность для внутренней стабильности страны. Откуда взялись такие противоречия и что с ними делать, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Поскольку разные лагеря и кланы постперестроечной российской элиты «кормятся» на разных источниках дохода, возникает конфликт интересов, выражающийся в желании подсидеть конкурента, сделав свой клан основным, а идею, под которой лучше всего развивается именно свой способ «кормления», основной. Именно поэтому и возник в свое время запрет на идеологию, ведь если нет идеологии, то все идеи «равны» и победа одной из них, следовательно, и клана, который за эту идею уцепился, невозможна.

Такая логика хороша и, может быть, даже полезна, когда речь идет о сохранении баланса сил в «свежеразваленной» стране, только что пережившей катастрофу перестройки. Но с тех пор минуло уже изрядное количество лет, и путь, который для России казался магистральным, пресловутое вхождение в Запад, как-то не без помощи того Запада оказался перегорожен глухой стеной. Так не пора ли сделать выводы и об эффективности «системы равновесия» российской политики? Читайте статью Александра Халдея «Что делать с ненадёжностью политической элиты России?».