Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 15 марта, с открытия торгов цены на нефть возобновили рост, хотя растут довольно умеренно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«К середине дня цена марки Brent выросла на 0,33%, до $69,09 за баррель, а цена WTI — на 0,4%, до $65,83 за баррель. Однако ближе к вечеру баррель Brent подешевел до отметки $68,75.

Количество активных буровых платформ по добыче нефти в США за прошлую неделю, согласно отчёту Baker Hughes, снизилось на единицу, до 309 штук.

Однако с января их количество выросло на 70%, что вызывает у рынка опасения нового избытка предложения, а также ослабления регулирующей роли ОПЕК+ из-за того, что в США добыча растет, пока ОПЕК+ её сокращает.

Тем не менее, что уже в ближайшие дни цена Brent сможет превысить $70 и выйти в коридор в $69−71,50 за баррель. До конца дня цена марки Brent будет колебаться в коридоре $68,60−70 за баррель», — считает эксперт.

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