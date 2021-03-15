Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Энтузиаст с ником Lion Doge выпустил необычную модификацию, которая добавляет разрушаемость на карту Inferno в игре Counter Strike: Global Offensive. Об этом 15 марта сообщает портал PCGamesN.

Благодаря модификации, геймеры смогут разрушить большую часть объектов на карте: от ящиков до целых зданий. При этом команда террористов получит в своё распоряжение специальные гаджеты для пробивания дверей и стен.

Напомним, CS: GO — это популярный тактический шутер, разработанный американской компанией Valve. По нему также регулярно проводятся крупные киберспортивные соревнования.

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