Житомир, Украина, 15 марта 2021, 16:03 — REGNUM В украинском Житомире вандалы повредили памятник так называемой «Небесной сотне». Об этом написал председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко 15 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник отметил, что он уже обратился с заявлением к руководителям Национальной полиции области и Службы безопасности Украины.
Председатель облсовета пообещал в ближайшее время восстановить памятник.
Напомним, ранее в немецком городе Мюнхен неизвестные облили неустановленным веществом могилу главаря Организации Украинских Националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.
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