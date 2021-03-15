Житомир, Украина, , 16:03 — REGNUM В украинском Житомире вандалы повредили памятник так называемой «Небесной сотне». Об этом написал председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко 15 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память», — написал он.

Чиновник отметил, что он уже обратился с заявлением к руководителям Национальной полиции области и Службы безопасности Украины.

«Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их «известными», чтобы каждый видел, чья рука поднялась на «национальный символ», — добавил Федоренко.

Председатель облсовета пообещал в ближайшее время восстановить памятник.

Напомним, ранее в немецком городе Мюнхен неизвестные облили неустановленным веществом могилу главаря Организации Украинских Националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.

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