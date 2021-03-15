Алма-Ата, Казахстан, , 15:59 — REGNUM Церемония прощения с сотрудниками комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, погибшими при крушении самолета Ан-26, прошла в посёлке Боралдай Алма-Атинской области, сообщает 15 марта издание InformBuro.

Тела погибших сотрудников авиационной службы КНБ доставили к месту захоронения с использованием наземного и воздушного транспорта. В память о погибших на здании центрального аппарата КНБ приспустили флаг.

В 17:22 (14:22 мск) в органах национальной безопасности Казахстана прошла минута молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в 17:22 (14:22 мск) самолет Ан-26 авиационной службы КНБ потерпел крушение при посадке в аэропорту Алма-Аты. В результате катастрофы погибли четверо военнослужащих.

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