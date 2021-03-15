Киев, , 15:59 — REGNUM Народные депутаты Верховной рады VI созыва, скорее всего, не будут привлечены к уголовной ответственности за голосование по ратификации в 2010 году соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Как заявил 15 марта спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, парламентарии за свои решения ответственности не несут.

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«Служба безопасности Украины уже пришла с соответствующими решениями суда, выяснить, кто и как голосовал. К счастью или к сожалению, депутаты Рады не несут ответственность за свои голосования», — приводит УНИАН слова Разумкова.

Председатель Рады пояснил, что у украинских депутатов есть парламентский индемнитет — право на свободу выступления и голосования. Согласно ему, парламентарии не несут ответственности за любые действия, которые были совершены ими при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия якобы должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Он напомнил, что Россия расторгла это соглашение, ратифицированное в 2010 году, в одностороннем порядке в 2014 году, но Киев считает, что соглашение действует.

При этом российские власти уверены, что после возвращения Крыма в состав РФ соглашения о базировании Черноморского флота на полуострове более не существует, и Россия не может сама у себя арендовать базу для флота.

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