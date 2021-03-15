Москва, , 15:57 — REGNUM Граждане РФ, которые добросовестно платят налоги, могут не беспокоиться из-за того, что ФНС РФ получит доступ к банковской тайне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявила профессор, директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Наталья Бондарчук. Так она прокомментировала информацию о расширении доступа ФНС к банковской тайне.

«ФНС и сегодня имеет возможность получать информацию о действиях налогоплательщиков в сфере финансов, — сказала Бондарчук. — Например, путем изучения документов, представляемых в соответствии с действующим порядком налогоплательщиками, налоговыми агентами, лицами, связанных с ними по сделкам. Есть и другой способ, когда ФНС получает сведения от Федеральной службы финансового мониторинга, информируемой агентами — сотрудниками банка об операциях, носящих подозрительный характер».

Как подчеркнула Бондарчук, действия ФНС в обеспечении налоговой тайны в процессе сбора, хранения, анализа, и обобщения информации четко регламентированы.

«Поэтому вероятность использования сведений о вкладах иными лицами ввиду утечки информации ничтожна, и добросовестным налогоплательщикам не о чем беспокоиться. Налоговым же органам доступ к банковским операциям позволяет быть более оперативными в получении необходимой информации и реагировании на неправомерные действия», — убеждена эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что граждане РФ, у которых есть «серые» бизнесы, будут постепенно переводить средства из российских банков.

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