Москва, , 15:56 — REGNUM Антиикоррупционный тренд в отношении региональных чиновников набирает обороты. Об этом ИА REGNUM заяыил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

«После заключения Навального антиикоррупционный тренд в отношении региональных чиновников, действительно, набирает обороты. Власти таким образом рассчитывают поднять рейтинг доверия и проводят в общем-то верную работу. Недавние задержания в Ставропольском крае, многочисленные претензии к работе чиновников на Камчатке, в Мордовии и других регионов — тому пример.

Губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову давно уже указывали на его кадровую политику и необходимость удаления коррупционных элементов. Недавняя отставка правительства Мордовии связана с общей неэффективностью администрации. Впрочем, многие неэффективные кадры сохранили свои позиции и сейчас пытаются влиять на Артема Здунова.

В то же время высвечивается еще одна тенденция: акторы политического поля активно используют антикоррупционный тренд для решения своих конъюнктурных задач. Сейчас в регионах идет борьба за списки согласованных кандидатов на думских выборах. Обширно применяется практика так называемых парашютистов, когда из Москвы приезжают люди и требуют, ссылаясь на свой согласованный в партии статус, места в думском списке.

Губернаторы в основном не спорят, но некоторые не хотят пускать на свою «поляну» чужих (на жаргоне политтехнологов — парашютисты). Соответственно, на них идут сливы о коррупции и прогнозируются скорые отставки. Привычный инструмент общественного давления.

Дмитрий Михайличенко Практика показывает, что «десантированные парашютисты» не пользуются популярностью и избрать их сложнее. По истечении пяти лет их присутствия в Госдуме жители в регионах понимают, что эффекта от их работы нет. В обществе такие кандидаты в депутаты имеют репутацию политических туристов, которые используют регион в качестве площадки для избрания ‑ и не более того. Учитывая невысокие рейтинги власти, обширное присутствие таких персонажей в списках — дополнительная фактор риска протестного голосования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил об отставке правительства. Накануне в аэропорту Ставрополя был задержан первый вице-премьер Александр Золотарев, который подозревается во взяточничестве. Ранее Генпрокуратура РФ назвала Ставропольский край в числе десяти субъектов России, в которых в 2020 году было зафиксировано наибольшее количество фактов взяток.

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