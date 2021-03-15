Москва, , 15:56 — REGNUM Рубль днем 15 марта укрепляется к иностранным валютам. Для «россиянина» конъюнктура остается положительной — и нефть в плюсе, и интерес к риску сохраняется, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США стоит 73,11 руб. и явно тянется к 73,00 руб. Декабрьский минимум по баксу находится на уровне 72,64 руб., и к этому «дну» доллар вполне может прогуляться. Однако после декабрьского спада курс доллара неплохо восстановился, это стоит иметь в виду.

Евро торгуется в начале очередной мартовской недели по 87,18 руб., новая цель продавцов располагается около 86,85 руб.

Вот уже третий месяц рубль находится в добром и бодром настрое. Не только нефтяные котировки, но и относительно спокойная риторика Вашингтона как будто придают рублю силы для восстановления.

Но такая ситуация может оказаться лишь просветом, грозовые тучи могут набежать в любой момент», — предполагает эксперт.

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