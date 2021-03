Токио, , 15:55 — REGNUM Спортивная игра Power Pros получит аниме-адаптацию. Об этом 15 марта сообщает издание Kotaku.

Созданием сериала займётся студия Clover Works, известная по аниме-сериалам Persona 5: The Animation, The Promised Neverland иDarling in the Franxx. Известно, что события Power Pros будут разворачиваться в японской старшей школе, а главными героями станут члены местной бейсбольной команды.

ИА REGNUM напоминает, что Power Pros — это аркадный симулятор бейсбола, разработанный компанией Konami. Игра известна своим динамичный геймплеем и узнаваемой визуальной стилистикой.

