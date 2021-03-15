Москва, , 15:55 — REGNUM Российский боксёр Артур Бетербиев заявил, что хотел бы провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом он сказал 15 марта на пресс-конференции.

«Было бы интересно. Посмотрим», — сказал Бетербиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бетербиев заявил, что полностью восстановился после перенесённой коронавирусной инфекции. На 20 марта запланирован его бой с немецким боксёром Адамом Дайнесом.

Бетербиев является чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC).

Альварес является обладателем поясов WBC и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) во втором среднем весе.

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