Москва, , 16:05 — REGNUM Услугами суррогатного материнства в России могут воспользоваться недобросовестные иностранцы. Об этом 15 марта заявил депутат Государственной думы РФ Николай Земцов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь в первую очередь идет о педофилах, которые могут заказать в России ребенка, рожденного суррогатной матерью для своих извращений. Кроме того, воспользоваться этими услугами могут и представители однополых пар, причем подобные случаи уже имели место быть. Однако и внутри страны порой встречаются вопиющие проявления заказа подобных услуг.

«Недавно Саратов был заклеен призывом рожать ребенка для москвича. Это что такое? Это разделение наших регионов посеет еще рознь между регионами, что Москва богатая и скупает детей из регионов. Хорошо, что это было быстро руководством региона приостановлено. Есть белая и прозрачная часть — бездетные российские пары. Это прозрачная часть. А есть непрозрачная часть, и она исчисляется тысячами вывезенных из нашей страны детей. Судьбу их мы не знаем», — сказал Земцов.

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