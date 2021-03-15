Москва, , 15:58 — REGNUM Режим колебания температуры и осадков в Москве и Московской области сохранится в течение ближайшей недели. Об этом 15 марта рассказал журналистам на пресс-конференции руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ.

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«Будет колебание температуры воздуха и осадков. Такой режим сохранится еще ближайшую неделю (в московском регионе — ред.)… 15 марта температура +2+4 градуса, сыро и влажно, 16 марта температура +2+4…», — сказал он.

Также Борщ отметил, что такая погода является типичной для марта, когда зима еще борется с весной и уточнил, что победа будет за весенней погодой, так как 18 марта в столичном регионе будет ночью небольшой снег и −2… −4 °C, а днем уже +2… +4 °C.

Кроме того, как отметил синоптик, контраст температуры будет расти, ночью все будет подмерзать, а днем снежный покров будет быстрое испаряться.

«Если вы помните, у нас в последние годы снег быстро исчезал. Это как раз и есть причина быстрого исчезновения снега», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что московский регион находится под влиянием североатлантического циклона.