Соледар, ДНР, 15 марта 2021, 16:00 — REGNUM Украинские формирования обстреляли территорию ДНР из снайперского оружия и орудий БМП. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Также отмечается, что со стороны подконтрольного украинским силовикам посёлка Марьинка в направлении западной окраины Донецка было сделано шесть выстрелов из БМП-2.
Ранее интернет-издание Strana.ua со ссылкой на свой источник сообщило, что ВСУ пребывают в полной боевой готовности и ожидают только приказа о начале наступления на Донбасс.
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