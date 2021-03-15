Соледар, ДНР, , 16:00 — REGNUM Украинские формирования обстреляли территорию ДНР из снайперского оружия и орудий БМП. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Со стороны населённого пункта Широкино в направлении села Саханка зафиксирована работа снайпера», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что со стороны подконтрольного украинским силовикам посёлка Марьинка в направлении западной окраины Донецка было сделано шесть выстрелов из БМП-2.

Ранее интернет-издание Strana.ua со ссылкой на свой источник сообщило, что ВСУ пребывают в полной боевой готовности и ожидают только приказа о начале наступления на Донбасс.

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