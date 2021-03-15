Москва, , 15:49 — REGNUM В России бизнес восстанавливается неравномерно — как по регионам, так и по отраслям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал новость о том, что в 2020 году прибыль российского среднего и крупного бизнеса упала больше чем на 23% по сравнению с 2019 годом.

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«С одной стороны, в период весна-лето было запущено достаточно много разнообразных мер государственной поддержки бизнеса, — сказал Завьялов. — С другой — было достаточно много критики. Она была связана с тем, что, в отличие от большинства стран Европы, США, Австралии, которые уже с начала действия ограничительных мер оказывали прямую финансовую помощь бизнесу, российским властям явно не хватало решимости перейти от обсуждения вариантов помощи к реальным действиям, соизмеримых с тяжестью ситуации. Так, первые меры прямой финансовой поддержки бизнесу были предложены только 15 апреля, а реально воспользоваться ими стало можно только к концу мая».

Как пояснил Завьялов, восстановление бизнеса происходит неравномерно как по регионам, так и по отраслям.

«В настоящее время обороты малого и среднего бизнеса примерно равны прошлогодним, предпандемийным показателям — в среднем рост составляет порядка 1−2%, — сказал экономист. — Активность торговых точек по регионам также восстановилась неравномерно: если в Москве количество работающих торговых точек по сравнению с февралем 2020 года увеличилось на 10%, то в большей части других регионов их число осталось практически неизменным. О восстановлении потерянного в 2020 году говорят порядка 20% предпринимателей, около трети отмечают, что обороты так и не восстановились, а еще около 10% готовы закрыть бизнес».

Таким образом, как полагает Завьялов, полностью оправиться от последствий пандемии бизнес сможет не раньше, чем в 2022 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции совокупная прибыль российских средних и крупных предприятий по сравнению с предыдущим годом сократилась на 23,5% и составила 12,42 трлн рублей.

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