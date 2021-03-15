15 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Константин Черепанов, , 16:57 — REGNUM Неделя (15−21 марта) началась с падения индексов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла годовых максимумов, что привело к росту опасений рынка касательно инфляции. В последующие дни доходность облигаций снизилась, что улучшило настроения инвесторов, и большинство основных индексов выросло до новых рекордов. Судя по всему, игроки по-прежнему сосредоточены на колебаниях доходности долгосрочных облигаций и дисконте, который они делают в отношении будущей прибыли, что приводит к значительной волатильности в ориентированном на технологии индексе Nasdaq.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

Джозеф Байден подписал законопроект о стимулах на $1,9 трлн (около 9% от ВВП США в 2020 году). В рамках принятого Сенатом пакета помощи ожидаются прямые выплаты гражданам в $1400. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что прямые выплаты большинству американцев, составляющие ключевую часть закона, должны поступить на банковские счета уже в выходные (20−21 марта). Потенциально часть этих стимулирующих выплат может оказаться на фондовом рынке.

Количество новых заявок на пособия по безработице между тем упало больше, чем ожидалось, до 712 тыс. Тем не менее это всё еще выше предпандемического пика. Продолжающиеся заявки снизились до 4,14 млн, что также лучше прогнозов. Кроме того, президент США заявил, что потребует от штатов предоставить всем взрослым американцам право на вакцинацию от COVID-19 к 1 мая.

Джо Байден (сс) jlhervàs

ЕЦБ пообещал увеличить закупки государственного долга в ближайшие месяцы, чтобы сдержать рост доходности облигаций, при этом сохранив объем своей программы стимулирования без изменений. Европейский центральный банк также повысил прогноз инфляции еврозоны на 2021 год с 1% до 1,5%, но долгосрочные ожидания остаются невысокими. Как заявил ЕЦБ, инфляция может достичь 2% к концу года, отметив при этом, что сочтет такое повышение временным и техническим. Прогноз ВВП ЕС на 2021 год был повышен до 4% с 3,9%, но снижен на 2022 год.

ОПЕК изменила прогноз спроса на нефть в ближайшем будущем, снизив оценки объема нефти, который будет необходимо закачивать во втором квартале, на 690 000 баррелей в день. Согласно прогнозам, в 2021 году спрос вырастет на 4,9 миллиона баррелей в день по сравнению с 2020 годом, когда мировой спрос составлял 90,4 млн баррелей в день.

Рынок трежерис продолжает падать. Доходность 10-летних трежерис выросла на 3 б. п. — до 1,62% за неделю после хорошей макростатистики и видимого прогресса в увеличении темпов вакцинации. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства в объёме $99 млрд прошли относительно успешно. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB также выросла на 1 б. п. — до 2,54% за неделю, а спрэд сузился до 0,91%.

Когда ФРС начнёт сворачивать стимулы и повышать ставки?

Федрезерв таргетирует инфляцию на 2%, полную занятость (безработица 4,1%) и экономический рост — 1,8%. Все эти цели, согласно прогнозам ФРС, будут достигнуты в 2023 г. (безработица даже составит 3,7%). Однако ФРС ожидает ставки 0,25% до 2023 г., что выглядит малореалистичным. Мы ожидаем, что повышение может начаться в 2022 или 2023 году, но к концу 2023 года как минимум уже будет озвучен план повышения ставки до 1,5−2,0% при реализации макропрогнозов. Причиной заниженной ставки и сохранения QE на уровне $120 млрд в месяц в 2021 г. может служить желание Пауэлла переизбраться в феврале 2022 г. Прогнозы ФРС будут обновлены 16−17 марта на очередном заседании.

ФРС США Вашингтон Dan Smith

Мартовское заседание FOMC будет главным событием текущей недели (15−21 марта) для участников рынка. Также на этой неделе ожидается публикация ряда экономических данных, которые будут формировать ожидания в части роста в ближайшем будущем. Так, в понедельник, 15 марта, будут опубликованы предварительные обзоры производственной активности (PMI) в марте из округа ФРС Нью-Йорка (в четверг, 18 марта, появятся данные и по Филадельфии). Во вторник, 16 марта, рынки будут ждать данных по розничным продажам, промышленному производству и товарным запасам. В среду, 17 марта, на рынок поступят данные по строительству нового жилья.

Кроме того, на этой неделе команда Байдена проведет отдельные переговоры с официальными лицами из Японии, Южной Кореи, Китая и Индии. В особенности нас будет интересовать встреча между США и Китаем, которая будет проходить 18 и 19 марта. В пятницу, 19 марта, в США также будет опубликован годовой отчет Конгрессу об отношениях с КНР. На этой неделе квартальные отчеты предоставят Nike, FedEx, Hapag-Lloyd, BMW, Volkswagen, Accenture, Alimentation Couche-Tard, Citic Securities, CK Hutchison, Fuel Cell Energy, Lennar и Pinduoduo.