Токио, , 15:46 — REGNUM Компанию SIE Japan Studio покинул продюсер серии Tenchu Масами Ямамото. Об этом 15 марта сообщает издание Kotaku.

Ямамото рассказал, что он проработал в студии ровно 25 лет. По словам продюсера, сейчас он впервые сможет заняться разработкой игр для любых платформ.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, SIE Japan Studio в ближайшее время закроют из-за низких показателей прибыли. Оставшихся разработчиков переведут в команду ASOBI Team, которая будет работать как отдельная студия.

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