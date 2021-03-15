Москва, , 15:45 — REGNUM Соблюдать Великий пост в 2021 году планируют 13% жителей России, среди православных — 17%. Пока не приняли решение 22%. Не будут соблюдать пост 64%, приводит данные ВЦИОМ.

Во время Великого поста граждане отказываются от алкоголя (21%), от дурных мыслей (19%) и подают милостыню (19%). перестают сквернословить (18%), ходят на службы в церковь (17%), отказываются от животной пищи (по 16%).

Постоянно соблюдают все православные посты 29% опрошенных, из них 16% — некоторые из постов, 11% — только Великий православный пост. Чаще постятся женщины, чем мужчины — 33% против 23% и люди старше 45 лет (33−34%).

Опрос по телефону проведен 5 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самый строгий Великий пост начался для прихожан Русской православной церкви (РПЦ) 15 марта. Он продлится до 1 мая, 2 мая — Пасха.

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