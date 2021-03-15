Москва, , 15:53 — REGNUM Образовательный кластер, расположенный на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, активно развивается и превращается в центр для подготовки талантливых детей и переподготовки преподавателей. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 15 марта на встрече с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелёвой в Кремле.

Глава государства отметил, что кластер «Сириус» активно развивается благодаря усилиям Шмелёвой и её команды. Проект, добавил Путин, развивает все направления, выбранные приоритетными, и расширяет свою деятельность.

Владимир Путин «Он действительно становится центром подготовки талантливых ребят и переподготовки преподавателей»

Так, в рамках кластера уже появляются лаборатории высочайшего мирового класса, формируются вузы. В планах — появление технопарка и интерната для талантливых детей, отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Шмелёва представила президенту общий проект федеральной территории «Сириус». За счёт развития университета и инновационного центра там будет жить около 40 тыс. человек, уточнила она.

Читайте также: Путину представили планы развития федеральной территории «Сириус»