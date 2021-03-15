Уфа, , 16:14 — REGNUM Глыба снега рухнула с крыши дома на 14-летнего школьника в Уфе. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Сообщается, что падение снега с крыши дома произошло на ул. Кольцевой. В результате подростка доставили в медучреждение с травмой головы.

По данному факту сотрудники прокуратуры инициировали проверку. Им предстоит дать правовую оценку действиям лиц, которые ответственны за очистку снега с кровли этого многоквартирного дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе женщину доставили в больницу после падения на нее снега с крыши дома.

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