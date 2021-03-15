Базель, Швейцария, , 15:45 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что Олимпийские игры в Токио являются для него основной целью. Об этом 15 марта сообщает Tennis World USA.

«Олимпиада — основная цель для меня. Я пропустил Олимпийские игры в Рио в 2016 году из-за травмы левого колена. Надеюсь, вернусь на Олимпиаде в Токио», — сказал Федерер.

Он добавил, что надеется на восстановление своей формы к лету.

Федерер стал олимпийским чемпионом в парном разряде на Играх в Пекине в 2008 году. Тогда он выиграл золото вместе со Стэном Вавринкой. В 2012 году он стал серебряным призёром Олимпиады игр в Лондоне в одиночном разряде, проиграв в финале британцу Энди Маррею.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерер снялся с турнира в Дубае (ОАЭ), а перед этим провёл два матча на турнире в Дохе (Катар) — выиграл у британца Дэниела Эванса и проиграл представителю Грузии Николозу Басилашвили. До этого Федерер не выходил на корт на протяжении 13 месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Федерер снялся с турнира в Дубае