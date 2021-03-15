Бишкек, , 15:45 — REGNUM На прошедшем в Ташкенте бизнес-форуме киргизские и узбекские компании и предприниматели подписали инвестиционные и торговые контракты на $127,6 млн (9,3 млрд рублей). Об этом сообщила пресс-секретарь президента Киргизии Галина Байтерек, комментируя итоги госвизита Садыра Жапарова в Узбекистан.

По ее словам, также во время мероприятия составлена «дорожная карта» по расширению сотрудничества между двумя странами в сфере промышленной кооперации, предусматривающий реализацию 60 проектов на сумму $550,4 млн (40,3 млрд рублей).

«В ближайшем будущем будет создан Киргизско-Узбекский фонд развития, уставной капитал которого изначально составит $50 млн (3,6 млрд рублей), а потом возрастет до $200 млн (14,4 млрд рублей)», — резюмировала глава пресс-службы.