Москва, , 15:46 — REGNUM Услуги суррогатного материнства для иностранцев представляют из себя торговлю людьми. Об этом 15 марта заявил депутат Государственной думы РФ Николай Земцов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Все показывает, что торговля человеком как товаром, современная работорговля развилась в нашем отечестве. Потому что во всех документах присутствует термин «свобода экономических отношений», «перемещение товаров, услуг». То есть ребенок здесь выступает товаром, а женщина предоставляет услугу», — сказал Земцов.

Идет недобросовестное привлечение женщин в опасный для них бизнес. Его организаторы пользуются их, пользуясь их трудным финансовым положением, полагает депутат Госдумы.

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