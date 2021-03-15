Сан-Матео, США, , 15:41 — REGNUM Sony отключит пользователям доступ к функции «Сообщества» на консолях PlayStation 4. Об этом 15 марта сообщает издание Eurogamer.

Функция исчезнет с консолей PS4 в апреле 2021 года. При этом геймеры всё ещё смогут общаться друг с другом при помощи личных сообщений.

Напомним, «Сообщества» — это функция, которая позволяет обладателям PS4 создавать онлайн-группы, посвящённые обсуждению конкретных игр или жанров. Вероятно, Sony решила отказаться от неё из-за работы над консолью PS5.

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