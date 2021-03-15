Москва, , 15:43 — REGNUM Что делать автовладельцу, чтобы найти утерянный ключ от машины, посоветовал автообозреватель Борис Захаров. Об этом сообщает «Российская газета».

Захаров посоветовал воссоздать маршрут, по которому автовладелец шел от автомобиля домой и вспомнить все дела, сделанные после потери, а также поискать ключ под автомобилем.

Кроме того, если ключ-транспондер, то можно вызвать специалистов со специальным оборудованием. Однако это имеет смысл, если водитель примерно представляет, где ключ потерялся. При этом обращаться нужно только в проверенные компании.

Можно также воспользоваться специальными приложениями для некоторых новинок премиального и люксового сегмента. С помощью них можно открывать и закрывать машину, а также завести или заглушить мотор.

Если поиски ключа завершились неудачей, то его можно восстановить в дилерском центре. Для этого нужно предъявить документы на машину и запасной ключ или брелок-транспондер со штрих-кодом.

Ранее эксперт рассказал, что на автоматической мойке от щёток на кузове могут остаться мелкие царапины. При этом на сильно загрязненных машинах могут образоваться даже крупные царапины.

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