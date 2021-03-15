Тегеран, , 15:49 — REGNUM Церемония открытия новой военно-морской ракетной базы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — «Ракетного города» — прошла в Иране. Об этом 15 марта сообщает иранское государственное телевидение.

«Было показано большое количество крылатых ракет, баллистических ракет и ракетных комплексов различной дальности. На церемонии были представлены ракетные комплексы и оборудование с особыми расширенными возможностями», — уточняет новостной канал IRINN.

Также отмечается, что в ходе данной церемонии ВМС Ирана передали средства предотвращения «электронных войн», в результате чего, по данным портала, увеличились их потенциал дальности и разрушительная мощь. При этом подчеркивается, что все данное оружие и оборудование разработали ученые из Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к властям США с призывом максимально быстро снова присоединиться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.