Киев, , 15:51 — REGNUM В 2020 году на Украине стоимость жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) выросла на 18,6%. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.

В сообщении говорится, что за год в стране водоснабжение подорожало на 14,1%, канализация — на 21,6%, газ подорожал на 44%, а электроэнергия — на 36,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что до конца 2021 года, начиная с весны, цены на железнодорожные билеты будут ежемесячно дорожать на 2%.

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