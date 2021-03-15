Москва, , 15:43 — REGNUM Среди иностранных мужчин, которые прибывают в Россию для получения услуг суррогатного материнства есть лица, больные ВИЧ. Об этом 15 марта заявил депутат Государственной думы РФ Николай Земцов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Эта область, как нам удалось выяснить, вся пронизана большими деньгами. Мне говорили, что это второй «Газпром». Денег много. И все это относительно законно. Но все это перестает быть законно, как только начали возбуждаться уголовные дела Следственным комитетом РФ, за что мы ему очень признательны», — сказал Земцов.

По его словам, в России действует много различных аспектов суррогатного материнства, когда детей забирают иностранные граждане.

«Сюда приезжают люди, которые по документам фигурируют то ли как заказчики, то ли как родители. Этих людей тысячи. Очень много мужчин. Некоторые из них больны СПИДом. Иногда они против медицинских показаний приобретали суррогатных детей и их увозили. Все это сопровождалось коррупцией, банальным подкупом служителя ЗАГСа. Эти факты подтверждены уголовными делами», — заявило Земцов.

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