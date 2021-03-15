Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM Прокуратура начала проверку после инцидента в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО, Екатеринбург), где на одного из жителей упал металлический щит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После инцидента у мужчины выявили черепно-мозговую травму. «Степень тяжести вреда его здоровью будет установлена по результатам судебно-медицинского освидетельствования», — уточнили в надзорном ведомстве.

Работники прокуратуры проверяют, кто установил упавшую на человека металлическую декорацию и как она была закреплена.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. В парке же заявили журналистам, что щит был установлен лишь на время празднования Масленицы.

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