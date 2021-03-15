Бишкек, , 15:38 — REGNUM Министерство обороны Узбекистана предоставит Киргизии на безвозмездной основе один вертолет и еще один поможет отремонтировать. Об этом сообщила пресс-секретарь киргизского президента Галина Байтерек, комментируя итоги государственного визита Садыра Жапарова в Ташкент.

По ее словам, сейчас представители оборонных ведомств двух стран прорабатывают вопрос о подготовке военных кадров, в частности, по общевойсковому направлению, летчиков и связистов.

Также глава пресс-службы отметила, что ранее Узбекистан передал министерству здравоохранения Киргизии 20 машин «скорой помощи» и выразил заинтересованность в предложении киргизских властей об организации совместного производства вакцин, лекарств, медоборудования и фармацевтической продукции.