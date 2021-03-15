Тюмень, , 15:38 — REGNUM В Тюменской области жители Ишимского района занимаются агрофитнесом. Об этом сообщает региональный департамент физкультуры, спорта и дополнительного образования .

Антонина Редозубова участница программы «Агрофитнес» Пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Программа «Агрофитнес» была создана в 2018 году в районной детской юношеской спортивной школе. Её цель — снять усталость людей, занимающихся садово-огородными и хозяйственными работами. Программа охватывает 22 сельских поселения, в каждом из них сформированы группы занимающихся по 20 человек.

«Данная программа — это своего рода аналогия проекта «Лето на даче с физкультурой», только с круглогодичной реализацией. Проект предусматривает также распространение методических рекомендаций по самостоятельным занятиям, правильному режиму дня, питьевому режиму и питанию», — пояснил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Опыт Ишимского муниципального района в ближайшем будущем будет распространяться на другие муниципалитеты, сообщают в ведомстве.