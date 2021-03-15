Уфа, , 15:41 — REGNUM Создать не меньше ста объектов придорожного сервиса необходимо в 2021 году в Башкирии. Об этом 15 марта сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на заседании в республиканском правительстве.

«В этом году нам необходимо построить не менее 100 комфортных объектов придорожного сервиса и для 100 существующих объектов провести реновацию», — передает его слова пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что в рамках подготовки придорожной инфраструктуры Башкирии к Всемирной Фольклориаде, которая пройдет в Уфе летом текущего года, были определены три формата, по которым чиновники предлагают производить модульные конструкции при строительстве объектов придорожного сервиса.

Так, первый вариант: предлагается строить кафе на 15 посетителей. Второй вариант: кафе на 25 посетителей и молельная комната. Третий вариант: кафе на 40 посетителей, комната отдыха, гостиница на 10 комнат и молельная комната.

Отмечается, что в Башкирии также идет проверка уже работающих объектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с 26 апреля пройдет месячник по благоустройству дорог.

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