Бишкек, , 15:37 — REGNUM Министр просвещения России Сергей Кравцов передал президенту Киргизии Садыру Жапарову путевки для 150 детей в международный детский центр «Артек». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 15 марта.

Жапаров и Кравцов обсудили приоритеты и перспективы сотрудничества в образовательной сфере, уделив особое внимание договоренностям о строительстве в каждом регионе, в городах Бишкек и Ош сети школ с обучением на русском языке.

Также они рассмотрели вопросы, касающиеся приезда в Киргизию российских учителей-волонтеров, подготовке киргизских педагогов в вузах России и повышении их квалификации.

Сергей Кравцов выразил готовность расширения программы привлечения российских учителей в школы Киргизии для усиления обмена опытом, отметив при этом, что сейчас 29 педагогов из России работают в школах южной столице республики, городе Оше.

Главу министерства просвещения заинтересовал опыт Киргизии по организации работы учителей в сельской местности, и он высказал пожелание организовать взаимообмен в данном направлении.

Подводя итог встречи Садыр Жапаров передал слова благодарности президенту России Владимиру Путину за поддержку системы образования Киргизии.