Москва, , 15:36 — REGNUM В рамках киберспортивной «Лиги звёзд спорта» по Counter Strike: Global Offensive состоялся матч между футболистами из Strikers и регбистами из Rugby Tacklers. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта сообщают в пресс-службе ФКС России.

Встреча закончилась со счётом 16:10 в пользу Strikers. Таким образом, футболисты вышли на второе место Лиги, а регбисты остались на первом — за счёт лучшей разницы выигранных раундов в сезоне.

Помимо этого, также состоялся матч между сборными фигуристов Figure Skaters и бойцов смешанных единоборств MMA Hammers. Бойцы уступили со счётом 9:16.

ИА REGNUM напоминает, что «Лига звёзд спорта» — это серия киберспортивных турниров, в рамках которых представители различных спортивных направлений соревнуются в CS: GO. Матчи проводятся в рамках проекта «Московский киберспорт».

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