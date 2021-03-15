Ростов-на-Дону, , 15:36 — REGNUM Четыре муниципальных образования Ростовской области попали в «красную зону» так называемого COVID-светофора. Об этом сообщается на сайте донского правительства 15 марта.

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Напряжённая ситуация по коронавирусу отмечена в шахтёрских городах Гуково и Зверево, а также Багаевском и Красносулинском районах.

Ещё в 36 муниципальных образованиях, в том числе Ростове-на-Дону, Азове, Новочеркасске, Батайске, Таганроге, Шахтах и Волгодонске, ситуация с COVID-19 оценивается как удовлетворительная. 15 донских территорий вошли в «зелёную зону».