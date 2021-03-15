Москва, , 15:33 — REGNUM Ограничение продажи дешевых китайских игрушек ударит по нелегальному рынку продажи игрушек, который в России, к сожалению, имеется, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Артемий Шамшуков.

«Согласно данным аналитиков, около четверти всех игрушек в нашей стране на конец 2019 года являлись подделками. Оборот такого рынка составлял примерно 30 млрд руб. Поэтому данная новость может вызвать страх у того, кто действует вне рамок закона.

К таким компаниям точно не относится лидер российского рынка продажи игрушек «Детский мир» — на конец 2020 года около 44% продаж игрушек в России происходило именно в этом магазине.

На соблюдение всех норм указывает отчетливая политика компании по продаже игрушек, сделанных только из безопасного материала.

Более того, этот тезис подтверждается высоким показателем Controversies (грубый перевод — «скандалы и публичные споры») в рамках оценки рейтинга ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

Это показатель, который указывает на экологическую чистоту бизнеса, также соблюдение им этических и других международных норм.

Согласно данным Eikon Thomson Reuters, этот показатель за все время оценивания компании всегда находился на максимально высоком уровне — A+. Это не повлияет кардинальным образом на товарооборот между странами.

Если предположить, что рынок нелегальных игрушек в России составляет около 30 млрд руб. — или около $408 млн по текущему курсу, а величина всего импорта России из Китая равна $50,6 млрд, становится понятно, почему. На данную группы товаров приходится около 0,81% от всей величины импорта», — привел данные эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России из оборота могут пропасть дешевые игрушки из Китая, которые продаются на зарубежных сайтах.

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