Ватикан, , 15:32 — REGNUM Церковное благословение не распространяется на брачные союзы представителей сексуальных меньшинств. Такое пояснение распространила 15 марта Конгрегация доктрины веры Римской курии.

В документе говорится, что в некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении однополых пар. Однако Римско-католическая церковь отказывается благословлять такие пары.

«Ответ на вопрос «Обладает ли церковь полномочиями для их благословения» отрицательный», — отмечено в документе.

История Конгрегации доктрины веры восходит к XVI веку. Это старейшая и главная из девяти Конгрегаций Римской курии, отвечающая за ортодоксальность и чистоту вероучения и морали в Римско-католической церкви.

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