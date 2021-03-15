Вашингтон, , 16:32 — REGNUM Госдепартамент США призвал Южную Корею и Японию предпринять шаги по улучшению двусторонних отношений. Об этом 15 марта сообщает KBS со ссылкой на главу пресс-службы госдепартамента США Неда Прайса.

В ходе брифинга представитель госдепартамента призвал две страны действовать в рамках соглашения, заключённого в 2015 году и в котором содержится договорённость по урегулированию проблемы сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны.

Прайс также высоко оценил усилия Сеула и Токио по установлению конструктивных отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Южную Корею планируют посетить госсекретарь США и глава Пентагона