Нижний Новгород, , 15:30 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 15 марта выявили 1648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным приростом зараженных с 15 октября. Накануне было выявлено 1676 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 553 950 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 353 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 235, в Саратовской области — 166, в Пермском крае — 139, в Башкирии — 125, в Пензенской области — 117, в Ульяновской области — 102, в Кировской области — 101, в Удмуртии — 81, в Оренбургской области — 80, в Татарии — 47, в Чувашии — 39, в Мордовии — 38, в Марий Эл — 25.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 102 233 случая, в Самарской области — 52 437, в Саратовской области — 52 205, в Пермском крае — 49 237, в Ульяновской области — 49 216, в Пензенской области — 40 300, в Оренбургской области — 38 729, в Кировской области — 38 222, в Башкирии — 30 559, в Удмуртии — 29 353, в Чувашии — 22 086, в Татарии — 18 733, в Мордовии — 18 456, в Марий Эл — 12 173.

Полностью выздоровели 499 922 жителя округа, за последние сутки выписаны 1586 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 11 417 человек, за минувшие сутки скончались 45 жителей Поволжья. Накануне умерли 59 жителей округа.

По-прежнему больше чем на 330 случаев расходятся данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 15 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 366 человек, в течение минувших суток летальных случаев не было. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 702 жителя Удмуртии скончались с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 400 045 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 9 437 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 4 003 576 жителей России, за сутки выписаны 8447 человек. 92 494 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 404 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 303 975 человек.